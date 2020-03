Emergenza Coronavirus: Sky Inghilterra dà la possibilità di sospendere l’abbonamento

Emergenza Coronavirus: Sky Inghilterra dà la possibilità ai propri abbonati di sospendere l’abbonamento sportivo

In Italia Sky ha deciso di scendere in campo per far fronte all’emergenza Coronavirus sia con iniziative di solidarietà e raccolte fondi. Ma non solo. Gli abbonati potranno fruire in via eccezionale e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto.

In Inghilterra, invece, Sky dà la possibilità ai propri clienti di sospendere il proprio abbonamento sportivo fino a quando non riprenderà la Premier League.