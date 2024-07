Emerson Royal Milan, fase CALDISSIMA della trattativa: la possibile DATA per la fumata bianca definitiva per il brasiliano

Il Milan vuole chiudere al più presto per Emerson Royal. Come riportato da Gianluca Di Marzio i rossoneri stanno infatti trattando ad oltranza per il brasiliano.

La trattativa con il Tottenham è entrata nella fase decisiva. La possibile chiusura dell’affare potrebbe arrivare da 3-4 giorni. Quello del terzino potrebbe essere a tutti gli effetti il primo rinforzo del nuovo Milan targato Fonseca.