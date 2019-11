Emery scrive all’Arsenal: «È stato un onore»

Il tecnico Emery ha scritto una lettera di ringraziamento dopo l’esonero: «È stato un onore essere l’allenatore dell’Arsenal»

Unai Emery ha scritto una lettera di ringraziamento all’Arsenal dopo l’esonero: «È stato un onore essere l’allenatore dei Gunners. Voglio ringraziare i tifosi dal profondo del cuore per avermi aiutato a conoscere la grandezza dell’Arsenal».

«Avrei voluto conquistare risultati migliori per voi. Un anno e mezzo di emozioni, bellissimi momenti, e non ho mai smesso di ritenermi fortunato di lavorare per questo club e questi calciatori. In Inghilterra ho imparato i valori del calcio».