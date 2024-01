Empoli, Andreazzoli: «Vi svelo le condizioni degli infortunati»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Hellas Verona

PAROLE – «Fazzini e Bereszynski? Stanno bene, hanno recuperato tutti e due. Sono pronti. Zurkowski? Tutti quelli che vengono convocati possono partire titolari. Non c’è nessuna controindicazione nei suoi confronti. Noi lo conosciamo e lui conosce noi. Ha mostrato grande entusiasmo nel tornare a casa, Zurko sta bene. È rientrato in famiglia, il suo è un inserimento dolce e non traumatico. Baldanzi? Sarebbe stato un comportamento inusuale per lui essere al 100% nell’ultima gara col Milan, non era possibile. Noi facciamo valutazioni anche a lunga scadenza. Tommaso ha bisogno di tempo per tornare quello che noi conosciamo, è normale. Ha messo molto impegno in quello che ha fatto e questo ci accontenta sempre».