Empoli, Andreazzoli: «Ternana ottimo banco di prova per l’Atalanta»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine dell’amichevole giocata contro la Ternana. Le sue dichiarazioni.

«Siamo soddisfatti. Abbiamo avuto la possibilità di far fare minutaggio a coloro che sono stati un po’ sacrificati in questo senso negli ultimi tempi, quindi siamo soddisfatti perché non abbiamo avuto inconvenienti. E’ stato un ottimo banco di prova contro una squadra che ha messo in campo due squadre diverse. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, ossia mettere in crisi l’aspetto fisico. Atalanta? Affronteremo una squadra qualificata e abbiamo ancora il dubbio sul rientro dei nazionali, ma è un problema di tutte le squadre. Potremo fare un riassunto quando i ragazzi saranno rientrati tutti».