Empoli, appuntamento in sede per ufficializzare l’addio di Andreazzoli

Andreazzoli è al passo d’addio, oggi potrebbe arrivare l’ufficialità dopo l’incontro in sede con la dirigenza. E Corsi pensa al sostituto

Oggi Andreazzoli potrebbe chiudere ufficialmente la sua avventura all’Empoli. E’ infatti previsto un incontro in sede che dovrebbe sancire l’addio, ma a quali condizioni? La volontà dell’allenatore di trasferirsi a Genova è piuttosto chiara, ma balla ancora un anno di contratto con l’Empoli.

Andreazzoli era la prima scelta di Corsi che ha provato in tutti i modi a trattenerlo, e ora per liberarlo potrebbe chiedere un indennizzo. Al momento è solo una possibilità, molto dipenderà da come si svilupperà la discussione tra allenatore e dirigenza che per sostituirlo sta pensando seriamente a Bucchi, oltre a Dal Canto.