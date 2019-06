Empoli, Bennacer: nessun centrocampista dribbla quanto lui

Bennacer ha fatto una grande annata con l’Empoli. L’algerino ha numeri incredibili per quanto riguarda il dribbling

Ismael Bennacer è una delle note liete della stagione dell’Empoli. Non stupisce che ci siano tanti club di livello interessati alle sue prestazioni per il prossimo anno.

Oltre ad avere grande tecnica nel palleggio, l’algerino possiede un ottimo cambio di passo e un’eccellente protezione della palla. Bennacer ha una statistica eclatante: tra i centrocampisti non offensivi, è per distacco il primo per dribbling totali riusciti (66). Addirittura il settimo giocatore del campionato in questa classifica.