Colombo: «Empoli una RIVINCITA, qui mi sento di nuovo IMPORTANTE. Sul FUTURO spero che…»

Le parole di Lorenzo Colombo, attaccante dell’Empoli, sull’inizio di stagione con il club toscano

Lorenzo Colombo ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo inizio di stagione con l’Empoli.

SFIDA A HAALAND – «Col Milan non avrei dovuto nemmeno giocare, c’era già l’Empoli in ballo. Ho giocato con libertà e mi sono divertito. E ho visto da vicino la punta in assoluto più forte dei nostri tempi: Erling Haaland. Ha addosso una specie di aura, quando prende palla senti che a breve segnerà. Sembra un robot».

PERCHE’ EMPOLI – «Siamo partiti bene, ma cosa più difficile è continuare quando la palla scotterà di più. Anche a Monza ero partito così e poi non è finita nel migliore dei modi. Empoli è una rivincita per me, un’opportunità per dimostrare a me stesso che ho capito gli errori. Li ho scelti perché li ho visti proprio convinti. Io avevo bisogno di risentirmi importante».

SFIDA ALLA JUVE – «La Juve e’ una squadra super intensa e che non ti fa respirare, ma allo stesso tempo vuole tenere molto la palla. Saranno importanti pressing e difesa».

IDOLO – «Da piccolo sognavo Cristiano Ronaldo. Mi ha sempre affascinato il fatto che a ogni partita decisiva ci fosse il suo nome sul tabellino».