D’Aversa: «Lazio brutto cliente, ma vogliamo giocarcela. L’Empoli ragionerà TATTICAMENTE così»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, prima del calcio d’inizio della partita dei toscani in casa della Lazio

Il tecnico azzurro Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio Empoli: di seguito le sue parole.

PAROLE – «Sotto l’aspetto tattico ragioniamo sulle caratteristiche della squadra avversaria e la Lazio ha dei giocatori che se gli concedi campo possono fare male. Contro la Roma siamo sempre andati uomo su uomo e poi è chiaro che il valore dell’avversario ti fa difendere nella tua metà campo. Non è per scelta, ma per le qualità della squadra avversaria. Ho detto ai ragazzi che se vogliamo uscire con un risultato positivo oltre alla fase difensiva serve proposività e coraggio. Quando si ha la palla bisogna giocare con personalità e qualità, che le abbiamo. La Lazio è un brutto cliente: una partita difficile per entrambe, speriamo di fare bene, ma dobbiamo scendere con l’attitudine giusta e senza la presunzione di essere diventati bravi»