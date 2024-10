Empoli, Esposito: «Dobbiamo migliorare su quell’aspetto. ADDIO EUROPA? Ecco il nostro OBIETTIVO»

Esposito, attaccante dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa rilasciando qualche dichiarazione ancora sulla partita contro la Lazio

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli, ha parlato in conferenza nel dopo gara dell’Olimpico con la Lazio. Le parole dell’ex Inter.

«L’obiettivo è la salvezza dell’Empoli, è l’obiettivo di tutto l’ambiente. Non siamo sorpresi, già dal primo giorno sappiamo come lavoriamo e quanto siamo forti. Fa piacere la vostra sorpresa. Se vai in vantaggio e poi la perdi qualcosa devi fare meglio. Dovevamo gestire meglio in alcuni momenti siamo andati in frenesia, potevamo fare meglio nei contropiedi. Ci siamo allungati troppo, poi sono stati bravi loro trovando due gol bellissimi, anche avrei qualcosa da ridire sul primo gol».