Empoli-Genoa, Sanabria in gol all’esordio in rossoblù – VIDEO

Subito dopo la prodezza di Lazovic, al Castellani Sanabria va in gol all’esordio, segnando 5 minuti dopo l’ingresso in campo.

Importante vittoria per il Genoa sul campo dell’Empoli. I rossoblù liguri trovano i 2 gol della vittoria in 5′ nella ripresa. Dopo il 2-1 firmato da Lazovic con una prodezza, arriva anche il tris ad opera dell’ultimo arrivato, Antonio Sanabria. Il paraguayano raccoglie un cross dalla destra dello scatenato serbo e di testa sotto misura trafigge Provedel. Sanabria in gol all’esordio: per l’ex giallorosso, prelevato dal Betis, sicuramente una bella soddisfazione.

«Abbiamo fatto una grande partita, su un campo difficile come il ‘Castellani’. – ha dichiarato a caldo ai microfoni di “Sky Sport” nel post gara – Torno in Italia con un gol, e sono molto contento». Dopo un’ora di gioco combattuta, i rossoblù di Prandelli hanno trovato i 3 punti nell’ultima mezz’ora. «Nella ripresa abbiamo trovato più spazi e sono arrivate le reti. – ha spiegato Sanabria – Io il sostituto di Piatek? Mi sento maturo per il calcio italiano, sono felice di poter aiutare la squadra».

