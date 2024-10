Empoli, Grassi: «Onorato di essere capitano. Sui nostri obiettivi posso dire che...»

Le dichiarazioni del centrocampista dell’Empoli Alberto Grassi sull’inizio record da parte degli azzurri toscani. Le parole

A “Il Tirreno” il centrocampista dell’Empoli Grassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE – «E’ un onore essere il capitano ma credetemi, in questa squadra ce ne sono tanti e lo dimostrano sul campo. In ogni partita e in ogni allenamento. Non il solo ma lo è. Il gruppo non è mai stato un problema da quando sono a Empoli, ma quest’anno è particolare, speciale. Siamo uniti come mai, ci stimiamo e ci vogliamo bene. Così viene naturale aiutarsi in campo e i risultati credo si vedano. Proprio nell’ultimo campionato alla fine del girone di andata noi eravamo dati spacciati e sul Frosinone piovevano elogi. Poi sappiamo tutti come è finita…..Per questo oggi dico che i complimenti che riceviamo sono meritati ma non devono né illuderci nè bastarci. da una parte se le sconfitte vengono così dico che non è male, ma la verità è che anche se abbiamo fatto una buona partita potevamo farla meglio. Ci è mancato l’ultimo passaggio in alcune occasioni in cui dovevamo chiuderla, poi alcune decisioni non favorevoli hanno portato al passo falso. D’Aversa martello era e martello è rimasto. Naturalmente la sua idea di calcio è diversa perché ha un gruppo diverso».