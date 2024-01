Andreazzoli: «Se avessimo avuto un po’ di c**o avremmo vinto»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato a Sky dopo la partita di Serie A contro il Milan persa 0-3 in casa

L’allenatore azzurro Aurelio Andreazzoli ha parlato a Sky Sport dopo Empoli Milan.

INFORTUNI – «Molto complicato, avevamo già pensato a qualcosa quindi Gyasi ancora una volta si è messo a disposizione. È un ragazzo veramente stupendo, in quel ruolo ha fatto quello che ci aspettavamo facesse contro avversari importanti».

SITUAZIONE DELICATA – «Tutte e tre. Incidono sul nostro andamento. Il comportamento dei ragazzi mi conforta un po’. A fine primo tempo avevo chiesto loro di non pensare al risultato che era eccessivo ma che il secondo doveva essere da vincere. Pensando al risultato nelle due frazioni in maniera diversa, per vedere chi siamo. Lo abbiamo fatto, nel secondo tempo abbiamo avuto più merito del Milan. Se avessimo più culo, magari avremmo potuto rimettere in piedi la partita. Era un secondo tempo che poteva soddisfare l’allenatore dell’Empoli. Sono soddisfatto comunque, ma il ragazzo che è entrato (Chaka Traoré ndr) ha avuto un’occasione e l’ha messa nell’angolo. Il Milan ha ottenuto molto, facendo il suo, ma non molto di più dell’Empoli. Noi lavoriamo per il futuro, siccome è lungo, con questi presupposti ci deve far stare sul pezzo ma non ci deve preoccupare. Dobbiamo cambiare qualcosa, ci deve pensare la società in questo caso. Noi continuiamo a lavorare».

CONTINUA SU MILANNEWS24