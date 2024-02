Empoli, Nicola: «C'è voglia di fare l'impresa, ho portato una cosa...»

Le parole di Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, nel post partita della sfida contro il Genoa. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Empoli-Genoa, terminata 0-0.

PAROLE – «Pareggio giusto. Abbiamo incontrato una squadra tosta, reduce da sette risultati utili di fila. A noi non era mai capitato di farne tre consecutivi, tra l’altro senza subire gol in casa per due volte su due. Ho schierato tre punte di ruolo, ci abbiamo provato fino alla fine. Sappiamo che tipo di percorso dobbiamo costruire, anche a costo di forzare qualche passaggio. Il dato sulle giocate utili è migliorato. Gestendo palla si trovano gli spazi per rendersi pericolosi. Ho portato idee e organizzazione assieme al mio staff. L’atteggiamento e la voglia di intraprendere questo percorso ci stanno contraddistinguendo e i ragazzi lo hanno percepito. Il merito è anzitutto loro. Sono soddisfatto, la partenza è stata incoraggiante. Ci sono da migliorare molte cose. Capiterà di creare senza segnare, di vincere gare sporche, di dover gestire il risultato. L’identità, però, deve essere sempre la stessa. Sul piano della lettura dei momenti vedo dei progressi costanti. Noi dobbiamo lavorare senza pensare al risultato e alla classifica. L’impresa sarebbe bella e ci stimola tanto. Se una squadra lavora come facciamo noi, ha le sue opportunità. Stesso discorso che faranno le nostre avversarie, ci mancherebbe. Nella mischia ci sono avversarie di livello, la media punti si sta alzando. Abbiamo fatto un altro passo avanti».