Empoli, rammarico Nicola: «Una cosa ha deciso la partita»

Le parole di Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, nel post partita della sfida contro il Milan. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato a Dazn nel post partita di Milan-Empoli, terminata 1-0.

GOL SUBITO – «Sul gol abbiamo pagato quel non molto che abbiamo concesso. Abbiamo fatto una partita straordinaria da questo punto di vista. Sapevamo che il Milan sarebbe partito forte. Hanno giocatori molto forti fisicamente, questo per noi significava giocare in un determinato modo. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Peccato per il gol subito, causa infortunio di Ismaily e per la deviazione».

SQUADRA – «Hanno affrontato una squadra molto importante, hanno avuto la capacità di giocare e avere coraggio nel secondo tempo, trovando anche 2-3 occasioni».

MILAN – «Non ci ha concesso molto, ma anche noi non abbiamo concesso molto a loro. Senza questo tipo di prestazioni, senza ragionare da squadra non possiamo andare avanti nel nostro percorso. Dobbiamo rimanere leggeri dal punto di vista emotivo e assolutamente determinati in campo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24