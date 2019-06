Empoli, ore decisive per Andreazzoli. Il Genoa è in pressing

Empoli – Andreazzoli, al momento non ci sono certezze sulla riconferma. Corsi vuole blindarlo, il Genoa è in pressing per sostituire Prandelli

Il futuro dell’Empoli è legato a quello di Andreazzoli: il presidente Corsi sta facendo il possibile per provare a blindarlo mentre l’allenatore ha iniziato a guardarsi attorno, dopo un finale di stagione da incorniciare.

Le offerte non mancano, e la voglia di mettersi alla prova in un altra contesto – in Serie A – è tanta. Il Genoa e Prandelli si incontreranno a breve per definire il futuro, in caso (probabile) di addio il primo nome della lista di Preziosi è Andreazzoli, in corsa anche Semplici (al quale sta pensando la Fiorentina). Giorni caldi per Andreazzoli, i prossimi appuntamenti in agenda saranno con Corsi e Preziosi, prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.