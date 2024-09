Empoli, Pellegri: «Qui perché ho BISOGNO di CONTINUITA’, il mio OBIETTIVO è…»

Le parole di Pietro Pellegri, nuovo attaccante dell’Empoli, sul suo trasferimento in Toscana

Pietro Pellegri ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Italia U21-Norvegia:

PERCHE’ EMPOLI – «Quest’anno avevo voglia di giocare e cercare continuità, è arrivata questa occasione e ho pensato che non fosse da perdere. Non penso che Empoli sia un gradino sotto, questa è una tappa importante per me per trovare quella continuità che mi è mancata in passato. Voglio dimostrare le mie qualità».

INFORTUNI – «Fisicamente mi sento bene, infortuni non ne sto avendo, ho imparato a conoscere il mio corpo e a come lavorare».

D’AVERSA – «Col mister mi sto trovando bene, mi sembra una persona che non ha peli sulla lingua. Ha il fuoco dentro, vuole raggiungere l’obiettivo e far bene. Giocare a una o due punte è lo stesso, mi adeguo».