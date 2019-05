Empoli, la retrocessione in Serie B “libera” i talenti dei toscani sul mercato: ecco i cinque nomi più richiesti

La retrocessione dell’Empoli è quella di una squadra che fino all’ultimo secondo della stagione ha lottato con le unghie e con i denti per ribellarsi ad un destino che sembrava scritto. Ma sempre attraverso un gioco gradevole e propositivo, che – in mezzo al campo soprattutto – ha strizzato l’occhio al talento.

Quel talento a manciate che, con l’addio alla Serie A, difficilmente i toscani potranno permettersi di portare in Cadetteria. Subendo, al contrario, l’assalto di tanti club in sede di mercato. Soprattutto in mediana, dove hanno brillato Krunic, il ’97 Bennacer e il 2000 Traoré già opzionato in inverno dalla Fiorentina.

Viola che detengono anche il cartellino del 21enne Dragowski, in grande evidenza tra i pali. Meno giovane ma destinato per certo ad una grande, infine, anche quel Di Lorenzo accostato con insistenza al Napoli negli ultimi giorni.