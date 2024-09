Empoli, l'ENTUSIASMO del Sindaco: «Campionato incredibile, dobbiamo raggiungere QUELL'OBIETTIVO. Sul nuovo stadio...»

Empoli, il SINDACO della piccola città toscana ha rilasciato qualche dichiarazione in vista della gara contro la Fiorentina

Il Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, è intervenuto a RadioFirenzeViola tra il match con la Fiorentina, il nuovo stadio e il momento che sta attraversando.

«Non faccio pronostici, ma è il mio primo derby da sindaco. Mi auguro sia una partita tranquilla, animata dalle nostre passioni ma con amicizia tra le due città. Quest’anno per il momento è un campionato incredibile. Al di là del risultato, è un piacere veder giocare l’Empoli. Gioca bene, è propositivo, si segue bene la partita. Poi siamo abituati a soffrire, a situazioni molto peggiori, quando si andava allo stadio lo stesso. È una fase bella dove bisogna incamerare tanti punti per poter arrivare alla salvezza. Sì, è così. Ci stiamo lavorando molto, il progetto è stato proposto dall’Empoli Calcio al Comune. Lo stadio è del 1965, poi rigenerato ma si parla sempre di un impianto vecchio. È un’occasione da cogliere, anche grazie alla legge-stadi in Italia, sarebbe uno dei primi in questo senso. Stiamo ascoltando i cittadini, poi individueremo l’iter necessario a migliorare lo stadio. Sulla Fiorentina, è superiore all’Empoli. Noi siamo una squadra che “con poco fa tanto”. A livello economico vale meno dei viola, ma uno come Colombo sta dimostrando tanto. È da tenere d’occhio per domenica».