Empoli, Ucan cambia la squadra nella ripresa. Ma non basta

Con l’ingresso di Ucan, l’Empoli nel secondo tempo ha modificato l’assetto tattico. Scopriamo nel dettaglio la mossa di Andreazzoli

Per larghe fasi della gara, l’Empoli a San Siro si era difeso con un 532 molto accorto e passivo. Nel secondo tempo, però, Andreazzoli ha inserito Ucan e Brighi passando a un chiaro 4312 con il turco dietro le punte.

Come si vede nella foto, l’Empoli ha adottato questo schieramento anche in fase difensiva, con Ucan leggermente più alto dei 3 centrocampisti. Le due punte rimanevano invece più alte per poter ribaltare il campo con più facilità.