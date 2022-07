Empoli Zurkowski, il polacco è un obiettivo: possibile inserirlo in uno scambio con la Fiorentina

L’Empoli non molla Zurkowski, è lui l’obiettivo per il centrocampo azzurro: possibile inserimento nella trattativa con la Fiorentina per Bajrami

L’Empoli non molla Zurkowski, è lui l’obiettivo per il centrocampo azzurro. Il polacco al momento sta svolgendo il ritiro con la Fiorentina ed è andato in una delle amichevoli disputate in questo precampionato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista potrebbe finire all’interno di uno scambio proprio con i Viola dovessero tornare su Bajrami.