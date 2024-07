En-Nesyri Roma, SFUMA L’ARRIVO dell’attaccante marocchino: giocherà in QUESTA SQUADRA la prossima stagione

En-Nesyri, a meno di clamorosi colpi di scena, non giocherà nella Roma la prossima stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, il bomber marocchino oggi non si è allenato con il Siviglia per completare il suo passaggio al Fenerbahce.

Dispetto alla sua ex squadra, dunque, per José Mourinho, che può festeggiare per l’acquisto dell’attaccante. Ora, i giallorossi, dovranno cercare un nuovo bomber. L’indiziato numero uno corrisponde al nome di Sorloth.