Enrico Chiesa spiega: «Federico lavora per tornare, su Commisso…»

Enrico Chiesa ha parlato a margine dell’evento del centenario del Figline dove ha vestita la maglia del club nelle vecchie C1 e C2. Queste le parole dell’ex attaccante del Parma raccolte da Tuttomercatoweb.

FEDERICO CHIESA – «Lavora, al centro sportivo, per recuperare dalla caviglia. Non è andato neanche via perché deve allenarsi ogni giorno per tornare dall’infortunio. ci auguriamo possa recuperare al più presto. Ok le feste, ma serve che si metta prima possibile a disposizione della squadra».

COMMISSO – «Persona eccezionale. C’è stata grande empatia, sono rimasto contento e credo lo sia stato pure lui dalle parole che ha detto. Finito l’incontro ci siamo abbracciati e c’è un bellissimo rapporto, anche con Pradè e Barone. Speriamo che vada tutto nel miglior modo possibile»