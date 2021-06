Eriksen pronto a lasciare l’ospedale. E il danese rassicura anche l’Inter

Christian Eriksen ha rassicurato i medici dell’Inter sulle sue condizioni ed è ora pronto a lasciare l’ospedale

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen ieri ha rassicurato tutto il mondo Inter, compagni e staff, riguardo le sue condizioni di salute. Il giocatore si è mostrato sorridente e positivo.

Come si legge dalla rosea: «Ieri il centrocampista danese ha avuto modo di parlare con lo staff medico dell’Inter, confermando le indicazioni delle precedenti ventiquattro ore. Eriksen ha rassicurato nuovamente i sanitari nerazzurri: si sente bene, sta ultimando gli esami clinici per avere un quadro più chiaro di tutta la faccenda ma intanto continua a chiedersi come sia potuto accadere tutto questo». Come riportano inoltre i vari quotidiani in edicola, tra cui anche il Corriere dello Sport, Eriksen avrebbe chiesto di mangiare una pizza e potrebbe essere dimesso dal Rigshospitalet già domani.