Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato dell’ottimo periodo vissuto con la maglia nerazzurra: le sue dichiarazioni

Christian Eriksen ha parlato dal ritiro della Danimarca in merito al momento vissuto con la maglia dell’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di TV 2 Sport.

«Il lavoro paga sempre, ho aspettato il mio momento e non mi sono mai lamentato, anche quando non giocavo. Ora sto bene, il mister mi chiede delle cose e cerco di rispondere in campo».