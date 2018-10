Sven Goran Eriksson riparte a 70 anni: sarà c.t. delle Filippine

Eriksson, ex allenatore di Inghilterra, Messico e Costa d’Avorio riparte da una nazionale dopo l’esperienza in Cina

Sven Goran Eriksson è il nuovo allenatore delle Filippine. Nonostante i 70 anni di età, lo svedese ex Lazio si rimette in gioco, ripartendo dalla nazionale asiatica. Il c.t. decide così di proseguire la sua avventura nel continente che l’ha ospitato negli ultimi anni, dove ha allenato Shenzhen, Shanghai SIPG, Guangzhou R&F in Cina e l’Al Nasr negli Emirati Arabi Uniti. Il contratto sarà a tempo indefinito, ma valido principalmente per la Suzuki Cup e l’Asian Cup.