Da Donnarumma ad Haaland: esclusi Mondiali Qatar 2022, tutti i grandi giocatori che perché non qualificati o infortunati non hanno giocato la Coppa del Mondo

I Mondiali Qatar 2022 sono stati un’edizione della Coppa del Mondo molto spettacolare ed esaltante per chi ha potuto giocarla. Sono numerosi, però, anche i grandi giocatori che, o perché eliminati con la loro Nazionale, o perché non convocati dai Ct., o perché, ancora, infortunati, non sono potuti scendere in campo. Esclusi Mondiali Qatar 2022: fra i portieri spiccano i nomi di Donnarumma per l’Italia, Maignan per la Francia e De Gea per la Spagna.

Numerosi anche i difensori centrali, da Tomori a Smalling ai veterani Sergio Ramos e Bonucci, e gli esterni bassi di difesa, da Reece James a Mario Rui, passando per il giovane rossonero Kalulu. Abbondanza di nomi a centrocampo: non hanno partecipato ai Mondiali, fra gli altri, gli italiani Barella e Çalhanoğlu, l’ivoriano Franck Kessié e lo spagnolo (di origini brasiliane) Thiago Alcántara. Non mancano i grandi nomi nemmeno fra gli attaccanti: su tutti il bomber norvegese Herling Haaland.

Esclusi Mondiali Qatar 2022, ecco la lista dei nomi più importanti che non hanno partecipato alla Coppa del Mondo:

Erling Haaland (Manchester City -Norvegia)

Mohamed Salah (Liverpool – Egitto)

Victor Osimhen (Napoli – Nigeria)

N’Golo Kanté (Chelsea – Francia)

Gianluigi Donnarumma (PSG – Italia)

David Alaba (Bayern Monaco – Austria)

Nicolò Barella (Inter – Italia)

David De Gea (Manchester United – Spagna)

Pierre Kalulu (Milan – Francia)

Sergio Ramos (PSG – Spagna)

Milan Skriniar (Inter – Slovacchia)

Marko Arnautovic (Bologna – Austria)

Alessandro Bastoni (Inter – Italia)

Leonardo Bonucci (Juventus – Italia)

Marco Verratti (PSG – Italia)

Zlatan Ibrahimovic (Milan – Svezia)

Paul Pogba (Juventus – Francia)

Fikayo Tomori (Milan – Inghilterra)

Thiago Alcántara (Bayern Monaco – Spagna)

Roberto Firmino (Liverpool – Brasile)

Pascal Kimpembe (PSG – Francia)

Ferland Mendy (Real Madrid – Francia)

Ángel Correa (Atletico Madrid – Argentina)

Edin Dzeko (Inter – Bosnia)

Stefan Savic (Atletico Madrid – Montenegro)

Çağlar Söyüncü (Leicester City – Turchia)

Hakan Çalhanoğlu (Inter – Turchia)

Christ Smalling (Roma – Inghilterra)

Merih Demiral (Atalanta – Turchia)

James Rodríguez (Olympiakos – Colombia)

Ciro Immobile (Lazio – Italia)

Andrew Robertson (Liverpool – Scozia)

Riyad Mahrez (Manchester City – Algeria)

Thomas Lemar (Atletico Madrid – Francia)

Dejan Kulusevski (Tottenham – Svezia)

Mike Maignan (Milan – Francia)

Franck Kessié (Barcellona – Costa d’Avorio)

Jorginho (Chelsea – Italia)

Juan Cuadrado (Juventus – Colombia)

Luís Muriel (Atalanta – Colombia)

Duván Zapata (Atalanta – Colombia)

Arturo Vidal (Flamengo – Cile)

Alexis Sánchez (Olympique Marsiglia – Cile)

Tammy Abraham (Roma – Inghilterra)

Dominik Szoboszlai (RB Lipsia – Ungheria)

Wilfred Ndidi (Chelsea – Nigeria)

Mario Rui (Napoli – Portogallo)

Luis Fernando Díaz (Liverpool – Colombia)

Federico Chiesa (Juventus – Italia)

Martin Ødegaard (Arsenal – Norvegia)

Lorenzo Pellegrini (Roma – Italia)

Reece James (Chelsea – Inghilterra)

Ben Chilwell (Chelsea – Inghilterra)

Marco Reus (Borussia Dortmund – Germania)

Giovani Lo Celso (Villarreal – Argentina)

Diogo Jota (Liverpool – Portogallo)

Renato Sanches (PSG – Portogallo)

Georginio Wijnaldum (Roma – Olanda)

Robin Gosens (Inter – Germania)

N.B: Il Pallone d’Oro Karim Benzema, pur infortunato, non è stato sostituito nella lista dei convocati della Francia.