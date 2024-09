Esonero Fonseca, il Milan è pronto a RIACCOGLIERE proprio LUI! L’incredibile suggestione sul nuovo ALLENATORE

L’esonero di Paulo Fonseca non è più una chimera e i rossoneri cominciano a sogliare così la rosa dei nomi dei sostituti



Scricchiola la panchina di Paulo Fonseca, con le prossime partite che saranno decisive per capire il destino del tecnico rossonero, arrivato al Milan soltanto pochi mesi fa e finito ben presto a rischio esonero a causa dei risultati deludenti e di una gestione del gruppo alquanto carente.

Come riportano i quotidiani, per la sostituzione il club di via Aldo Rossi starebbe pensando a un suggestivo quanto clamoroso ritorno. Uno dei nomi in ballo è infatti proprio quello del grande ex, Massimiliano Allegri, reduce dall’esperienza alla Juventus e sulla panchina rossonera in passato già dal 2010 al 2014.