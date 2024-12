Esonero Fonseca, Ibrahimovic si esprime: «Chiedo scusa a lui per questo motivo. Capiamo i tifosi, ma sulla Supercoppa...»

Esonero Fonseca: Ibrahimovic, il dirigente del Milan parla del cambio allenatore e si concentra anche sulla sfida alla Juve

In conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato della situazione in casa Milan (esonero di Fonseca su tutti) concentrandosi anche sulla sfida di Supercoppa Italiana.

ESONERO FONSECA – «La decisione dell’esonero l’abbiamo presa dopo la partita e abbiamo fatto un errore a mandarlo in conferenza: chiedo scusa a Paulo e ai tifosi. Capiamo i tifosi e abbiamo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti e non lo saremo finchè non raggiungiamo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno dei nostri obiettivi. La responsabilità non è solo dell’allenatore ma è condivisa con tutti, dobbiamo prendercela. Nel male e nel bene il Milan è sempre preparato per il prossimo step, non ci sono scelte dettate dal panico».

CONCEICAO – «Motivi della scelta: una persona molto diretta, porta carattere, è un vincente. Ha avuto esperienza di entrare a metà campionato e ha fatto molto bene. Ha fatto grandi risultati al Porto».