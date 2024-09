ESONERO Fonseca: RETROSCENA dall’Inghilterra in caso di addio, c’è già un club INTERESSATO?

Nuovo retroscena su Paulo Fonseca: in caso di esonero ci sarebbe un club già interessato al tecnico del Milan? Le ultime dall’Inghilterra

Clamorosa indiscrezione proveniente dall’Inghilterra, e in particolare dal Sun, sul futuro di Paulo Fonseca, attuale tecnico del Milan finito sotto i riflettori della critica dopo i soli due punti conquistati in tre partite.

L’Everton infatti sarebbe piombata sul tecnico ex Roma in caso di esonero di Dyche: al club inglese il profilo di Fonseca piace molto e potrebbe arrivare un affondo deciso in caso di prematuro addio al Milan.