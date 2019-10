Esposito conquista l’Inter: già pronto il contratto “da maggiorenne”

Con l’ottimo esordio in Champions, Esposito ha convinto una volta per tutte l’Inter, che adesso ha pronto un contratto “da maggiorenne”

Sebastiano Esposito, a soli 17 anni, è entrato in campo in Champions League sfoderando subito grandi colpi e conquistando anche un rigore (poi sbagliato da Lautaro Martinez). Il giovane talento nerazzurro ha conquistato una volta per tutte l’Inter, che ora ha già pronto il contratto “da maggiorenne”.

Il club, come spiega il Corriere dello Sport, ha intenzione di blindare l’attaccante e di fargli firmare un contratto quinquennale quando le regole lo permetteranno, ovvero quando farà 18 anni, a luglio. L’idea della società è quella di farlo crescere nel ciclo Conte.