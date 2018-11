Pure il Sun attacca Mourinho in prima pagina: «Senza classe» – FOTO

Il Sun attacca Mourinho dopo il gesto nei confronti del pubblico al termine di Juventus-Manchester United

Quella vissuta ieri da José Mourinho all’Allianz Stadium è stata una gran serata: il tecnico del Manchester United, uscito vincente dalla sfida di Champions League contro la Juventus dopo una rimonta a dir poco insperata, si è preso una mezza rivincita nei confronti del pubblico di casa che, per praticamente tutta la partita, lo aveva fischiato ed insultato (come peraltro già avvenuto un paio di settimane fa all’Old Trafford). Al termine della gara, in maniera a dir poco irrisoria, Mourinho è tornato a provocare i tifosi bianconeri portando una mano all’orecchio, come a dire: “Non vi sento più adesso”. Un gesto non apprezzato dal pubblico bianconero ma, a dire il vero, nemmeno da una parte della stampa inglese.

Stamane il Sun, in prima pagina, ha sottolineato l’assoluta mancanza di sportività di Mourinho nonostante il successo del suo United: il tabloid inglese ha infatti titolato “No class”, ovvero “Senza classe” in riferimento all’ex tecnico dell’Inter (bistrattato dai tifosi juventini proprio in virtù del proprio passato nerazzurro). Il giornale britannico, in alto, ha ulteriormente evidenziato: “Controversia in Champions League: José macchia la notte di gloria dello United”. Insomma, per i giornalisti inglesi, da sempre legati al concetto di fair play, rispondere alle provocazioni dei tifosi della Juventus per lo Special One è stata una ulteriore mancanza di rispetto: la disputa tra Mourinho ed i giornali è davvero infinita.