Tensione Eto'o-Brys, clima teso in Camerun - VIDEO

Tensione in Camerun tra il presidente della Federazione Eto’o e il Ct Brys: l’ex attaccante alza la voce e l’allenatore se ne va

🚨 Samuel Eto’o a eu une vive altercation avec Marc Brys, sélectionneur du Cameroun. 🇨🇲😳 « Je suis le président, vous me parlez pas comme ça. Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Alors comment vous pensez que vous pouvez faire ça au Cameroun ? »pic.twitter.com/ukTjpru8Ch — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 28, 2024

L’dx Inter e Barcellona ha alzato i toni: «Non mi parli così, signor Coach. In quale paese crede di essere, signore? Posso farlo in Belgio? Se attraversi quella porta, non tornerai mai più… Direttore, convochi il Comitato Esecutivo». E così è stato esonerato.