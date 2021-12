Euro2028, la FIGC pensa di posticipare la candidatura

La FIGC sta pensando di rimandare la candidatura per gli Europei del 2028, alla base la situazione degli stadi in Italia

Indiscrezione della Gazzetta dello Sport di questa mattina, con la FIGC che starebbe pensando di posticipare la candidatura degli Euro2028.

L’Italia si pensava potesse essere una delle candidate per ospitarli, ma ad oggi non è più così certo. Alla base dei dubbi da parte della FIGC ci sarebbe la situazione degli stadi in Italia e la poca chiarezza da parte del Governo riguardo l’argomento.