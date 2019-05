Finale Europa League 2018/2019, Chelsea-Arsenal: tutti i precedenti. Le due squadre si sono già sfidate in una finale, ecco i risultati

Domani sarà finale di Europa League tra Chelsea ed Arsenal. Nei 101 precedenti, il bilancio sorride ai Gunners con 38 vittorie: 33 le vittorie dei blues e 30 pareggi. In passato, le due squadre si sono spesso incrociate in finale (ben 5).

L’Arsenal ne ha vinte 3, il Chelsea le restanti 2. L’ultima giocata è quella del 2017/2018, in Community Shield: l’Arsenal trionfò dopo i calci di rigore. L’anno prima, in FA CUP, furono sempre i Gunners ad avere la meglio. L’ultima finale vinta dal Chelsea contro l’Arsenal è del 2006/2007, quando s’impose per 2-1 in EFL Cup.