Europa League, le designazioni arbitrali per Roma e Lazio

Europa League, ecco le designazioni arbitrali per Roma e Lazio. Giallorossi sotto la guida di Martins, biancocelesti diretti da Boiko

Nella giornata di giovedì andrà in scena la seconda gara dei gironi di Europa League. La Roma di Fonseca giocherà in Austria contro il Wolfsberger per dare continuità alla vittoria nella prima partita, mentre la Lazio cercherà di reagire contro il Rennes.

I giallorossi saranno arbitrati dal portoghese Tiago Martins e i suoi assistenti tutti lusitani, mentre i biancocelesti verranno diretti dall’ucraino Serhiy Boiko.