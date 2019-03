Europa League, i verdetti della Uefa dopo gli episodi di Siviglia-Lazio: un turno di squalifica per l’Olimpico, tre all’esterno montenegrino

La Lazio paga a caro prezzo i fatti di Siviglia. Infatti la Uefa ha stangato la società biancoceleste, come annuncia il direttore della comunicazione Stefano De Martino: «La UEFA ha comminato alla Lazio tre giornate per quanto riguarda Marusic e un settore dello stadio chiuso per la prossima gara interna per i fatti di Siviglia, ultima partita giocata dalla Lazio in Europa. La società farà appello su entrambe le disposizioni, vedremo come verrà costruito il ricorso».

La Lazio fa sapere che farà ricorso su entrambi i fronti: «La S.S. Lazio farà appello per i due provvedimenti. In merito alla sanzione presa dalla UEFA nei confronti di Marusic, le immagini possono aiutare a valutare meglio l’episodio a seguito del ricorso che sarà presentato, non ci aspettavamo tre turni di stop per il montenegrino».