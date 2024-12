Europa League, l’Athletic Bilbao travolge il Fenerbahce, Dzeko: «Difficile trovare un motivo, siamo delusi»

Le parole di Edin Dzeko dopo la sconfitta in Europa League del Fenerbahce contro l’Athletic Bilbao nell’anticipo del mercoledì

Anticipo di Europa League oggi che ha visto l’Atheltic Bilbao battere senza troppe difficoltà il Fenerbahce di Mourinho. Per i baschi decisiva la doppietta di Inaki Williams a inizio e fine primo tempo che fissa il risultato sul 2-0. Di seguito le parole di Edin Dzeko a Fanatik dopo la sconfitta dei turchi.

«Per me è difficile trovare un motivo (per la sconfitta, ndr). Purtroppo è stata una serata molto difficile per noi. Siamo delusi. Avremmo potuto fare molto meglio, ma questo torneo dipende dalle nostre prestazioni. Abbiamo ancora due partite da giocare. Al momento tutto è possibile»