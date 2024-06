Europei 2024, POLONIA prima ELIMINATA del torneo: decisivo il pareggio tra Olanda e Francia

La Polonia è la prima squadra di Euro2024 a salutare la manifestazione: è ufficiale dopo il pareggio tra Olanda e Francia

Ora è ufficiale: la Polonia di Lewandowski saluta per prima l’Europei di Germania 2024. La sconfitta contro l’Austria per 3-1 aveva già compromesso la situazione con zero punti in due partite.

A sancire la definitiva fine dei sogni per i polacchi è stato il pareggio a reti bianche di Lipsia tra Olanda e Francia. La Polonia dunque affronterà la Francia senza avere più obiettivi, se non onorare la competizione.