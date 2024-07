Europei, l’ex arbitro NON HA DUBBI: «Il gol di Rodri è IRREGOLARE. Ecco perché, si vede BENISSIMO»

Dubbi sulla rete del momentaneo 1-1 della Spagna realizzato da Rodri da fuori area. Bergonzi chiarisce la situazione dal suo punto di vista

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto nella sua consueta moviola su Rai 1 per analizzare la rete di Rodri, valevole per il momentaneo 1-1 dopo la rete del vantaggio della Georgia che aveva preso di sprovvista gli spagnoli agli ottavi di Euro2024.

IRREGOLARE – «Morata, in netta posizione di fuorigioco geografica, disturba la visuale di Mamardashvili. Si vede benissimo nella telecamere da dietro la porta che il portiere fa un movimento proprio per cercare di vedere partire il pallone e questo spostamento è proprio per il disturbo di Morata»