Europei, Joao Felix interrompe la MALEDIZIONE della Francia: l’ultimo fu un ITALIANO

L’errore dal dischetto di Joao Felix, che ha colpito il palo alla destra di Maignan, ha regalato la semifinale alla Francia

Una statistica incredibile quella che la Francia è riuscita mettere a tacere ieri sera. Una vera e propria maledizione per i francesi che sembravano entrati in un loop senza fine per quanto riguarda la lotteria dei calci di rigore.

L’errore di Joao Felix, tra l’altro l’unico di Portogallo-Francia, ha portato Les Blues in semifinale. Era dal Mondiale del 1998 che la Francia non vedeva sbagliare un rigore in una sequenza finale a proprio favore.

Infatti, dopo la traversa del centrocampista azzurro, la Francia ha subito ininterrottamente gol su calcio di rigore per 16 volte, perdendo tra l’altro due finali Mondiali:

FINALE MONDIALI 2006 – Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero, Grosso.

OTTAVI EUROPEI 2021 – Gavranović, Schär, Akanji, Vargas, Mehmedi.

FINALE MONDIALI 2022 – Messi, Dybala, Paredes e Montiel.

QUARTI EURO 2024 – Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.