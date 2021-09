Everton, James può lasciare l’Europa: Qatar nel futuro

James Rodriguez fuori dal progetto Everton. Per il colombiano possibile futuro nel campionato qatariota

Come riportato da Sky Sports UK, James Rodriguez è fuori dai piani di Rafa Benitez all’Everton. Il fantasista colombiano, accostato anche ad alcune squadre italiane in estate, non ha ancora disputato un minuto in questa stagione e il suo trasferimento appare inevitabile.

Il giocatore sarebbe in questo momento in trattative con un club del campionato qatariota e l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni.