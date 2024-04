Everton, nuova riduzione di due punti in classifica - Calcio News 24

Nuova riduzione di punti dell’Everton: la FA ha deciso di togliere due punti ai Toffees per il mancato rispetto del FFP

Nuova deduzioni di punti per l’Everton: come riportato da Fabrizio Romano, la FA ha deciso di togliere due punti in classifica ai Toffees per il mancato rispetto dei parametri del fair play finanziario della Premier League.

La società ha già annunciato che presenterà un nuovo ricorso, ma al momento si trova a due punti sopra la zona retrocessione.