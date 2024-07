Patrice Evra è stato condannato dal tribunale di Nanterre a 12 mesi di reclusione con sospensione condizionale ed esecuzione provvisoria. L’ex calciatore è stato accusato di non aver pagato circa 900.000 euro di alimenti all’ex moglie.

L’ex terzino della Juventus, però, come mostra sui social, non è particolarmente preoccupato. Tramite un video postato su IG il francese si è inquadrato vestito da gangster con delle manette al polso. La frase che ha alimentato la polemica è la seguente: «Fatemi porre fine a questa notizia spazzatura : guardate quanto mi sono divertito in carcere».

IL VIDEO: https://www.instagram.com/reel/C9VarmTSG9A/?igsh=YXlxNXpqcmw5bWZj