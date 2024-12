Moisander da l’addio al calcio, le parole dell’ex Sampdoria: «Sono stati giorni difficili. Chiudere significa…»

Niklas Moisander, ex Sampdoria, da l’addio al calcio giocato in maniera ufficiale. Ecco le parole del giocatore

L’ex Sampdoria Niklas Moisander da l’addio al calcio giocato. Il difensore aveva vestito la maglia blucerchiata nella stagione 2015 – 2016 collezionando in totale 23 presenze in campionato. Moisander era inoltre stato eletto calciatore finlandese dell’anno per due anni consecutivi: il 2012 e il 2013. Le parole ai microfoni dei colleghi di footboom1.it:

ADDIO AL CALCIO– «Sono stati giorni molto difficili. Questo autunno, ho avuto molto tempo per riflettere e ho preso la decisione che basta così. È tempo di passare il testimone ai talenti più giovani e di chiudere la mia carriera calcistica. Questa non è stata una decisione facile per me. In questo momento, trovo difficile trovare le parole; così tante emozioni stanno attraversando il mio corpo, le parole del classe 1985. Ho lasciato la Finlandia all’età di 17 anni e da allora ho vissuto momenti sia buoni che cattivi, proprio come chiunque abbia una carriera lunga. È stato un sogno giocare a calcio ed è stato un onore essere stato il capitano della nazionale finlandese».