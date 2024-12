Schick torna in Serie A? L’attaccante è nel mirino di un top club: Tutti i dettagli e le ultime

Schick torna in Serie A? L’attaccante ex Sampdoria e Roma è finito nel mirino di un top club: Tutti i dettagli e le ultimissime

L’ex attaccante della Roma e della Sampdoria Patrick Schick potrebbe, nel corso della prossima finestra di calciomercato, tornare in Serie A. Sulla punta in forza al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ci sarebbe la Juventus, che sta cercando un attaccante sia in grado di fare sia da riserva al titolare Dusan Vlahovic sia di disimpegnarsi da rifinitore. Insomma, una pedina fondamentale per il nuovo scacchiere di Thiago Motta.

L’identikit stilato da Cristiano Giuntoli sarebbe quello dell’ex calciatore giallorosso e blucerchiato, in passato vicinissimo proprio ai bianconeri. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.