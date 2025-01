FA Cup, valanga City: 8 gol al Salford; vincono anche Chelsea e Liverpool (con Chiesa); sorpresa Brentford, ko con il Plymouth

FA Cup, i risultati del terzo turno: goleade di Manchester City, Liverpool e Chelsea, Brentford eliminato a sorpresa

Terzo turno di FA Cup in cui c’è solo una sorpresa: l’eliminazione del Brentford per mano del Plymouth Argyle, squadra all’ultimo posto di Championship. Per il resto le squadre di Premier vincono tutte: poker del Liverpool con l’Accrington, dove ha segnato anche Chiesa, cinquina del Chelsea con il Morecambe e addirittura 8 gol del Manchester City contro il Salford. Una curiosità sulla vittoria dei citizens, si è trattato in piccolo di un derby, il Salford infatti è di proprietà dal 2014 di un gruppo di ex calciatori dello United: David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs e i fratelli Gary e Phil Neville.

Bristol City-Wolverhampton 1-2

Middlesbrough-Blackburn 0-1

Birmingham-Lincoln City 2-1

Liverpool-Accrington 4-0

Leicester-QPR 6-2

Nottingham Forest-Luton 2-0

Brentford-Plymouth 0-1

Chelsea-Morecambe 5-0

Bournemouth-West Brom 5-1

Norwich-Brighton 0-4

Reading-Burnley 1-3

Exeter-Oxford United 3-1

Sunderland-Stoke City 1-2

Leed-Harrogate 1-0

Manchester City-Salford 8-0

Coventry City-Sheffield Wednesday 1-1 (5-4 dcr)