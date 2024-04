FA Cup: lo United in finale, ma gli applausi sono per il Coventry

FA Cup, il Manchester United va in finale, ma gli applausi sono tutti per il Coventry City: costringe i Red Devils ai rigori

Si ferma la favola del Coventry City in FA Cup. Il Manchester United vince e raggiunge in finale il City, una vittoria tutt’altro che semplice per i Red Devils: la squadra di Ten Hag passa in vantaggio con le reti di McTominay e Maguire nel primo tempo e poi Bruno Fernandes nella ripresa. Al 72′ per il Coventry inizia la sua rimonta, con i gol di Simms, O’Hare e Wright su rigore all’ultimo minuto.

Nei supplementari il Coventry trova prima una traversa con Simms prima di un gol, annullato dal VAR di Torp. Si va ai rigori e, nonostante l’errore di Casemiro all’inizio, gli errori di O’Hare e Sheaf permettono allo United di vincere e affrontare il City nella finale del 25 maggio.