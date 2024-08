Fabiani Lazio: «James Rodriguez non lo prenderemo mai!»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sulle voci sull’interesse dei biancocelesti per James Rodriguez

Intervistato da Lazio Style Channel, Angelo Fabiani ha parlato di James Rodriguez e Mason Greenwood: di seguito le parole del ds della Lazio.

GREENWOOD – «Volevamo prenderlo già lo scorso anno. C’è stato un intoppo tra società e calciatore, sappiamo tutti quale è stata la sua problematica. Quest’anno un agente ci ha presentato l’idea di prenderlo. Si è aperta un’asta gigantesca, cosa che poteva durare fino a un certo limite. Abbiamo offerto 22 milioni di sterline per il 50% del giocatore, circa 27 milioni di euro. Ha preferito un’altra strada. Nella vita i migliori affari sono quelli che non si fanno. Voglio Rovella, Cataldi, Zaccagni, giocatori che sono legati alla squadra. Questi mercenari sono trappoloni. Potrei vendermi per 50 euro in più ma non sarei un uomo. Questo è quello che mi hanno insegnato i miei genitori. Auguriamo le migliori fortune a Greenwood».

JAMES RODRIGUEZ – «Non lo prenderò mai. È un ragazzo di 33 anni e negli ultimi anni non ha mai superato le 12/13 partite. Ha fatto l’ultima Copa America molto bene. Prendere il ragazzo per uno, due anni andrebbe contro qualsiasi logica. Tutto il rispetto per il giocatore ma vanno fatte valutazioni a 360 gradi a livello anagrafico e sia di minuti giocati. Preferiamo altre scelte e andare su altri profili. Molti nomi che leggete sui giornali sono veicolati da procuratori per mettere. Il giocatore in questione non lo sa neanche Fabiani figuratevi se può saperlo il sito o la stampa».

