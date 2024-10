Fabiani e la Lazio contro il VAR: «É come con la Fiorentina, a sto punto tanto vale abolirlo»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, critico nei confronti del VAR dopo il mancato check su Douglas Luiz

La Lazio, nella persona del ds Angelo Fabiani, ha reclamato dopo il ko con la Juve nei confronti del VAR, colpevole per loro di aver utilizzato due metri di giudizio diversi sull’intervento di Romagnoli – punito con un rosso – e il colpo di Douglas Luiz a palla lontana a Patric. Di seguito le parole del direttore sportivo biancoceleste a DAZN.

«Facciamo i complimenti alla Juve, siamo molto sportivi. Però va rivendicato la difformità di giudizio del Var. Douglas Luiz dà un pugno a Patric. Quella è un espulsione tutta la vita. Il Var chiama il rosso a Romagnoli ma non quello a Douglas Luiz. La stessa cosa è successa contro la Fiorentina. Chi sbaglia si deve prendere un po’ di riposo, sennò qui non si finisce mai. Faccio i complimenti all’arbitro perché ha fatto una buona gara. Ma chi sta seduto al Var deve vedere questi episodi. Questo accade un minuto prima che prendiamo il gol. È ora di metterci un punto, è inutile che fanno interviste e se la girano come gli pare. Negli spogliatoi ho fatto i complimenti ai ragazzi per la bella prova. Aboliamo il Var perché così non si va avanti».